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Исчезновение Александра Гуревича: как живет экс-ведущий «Сто к одному», которого вырезали из юбилейного эфира

Исчезновение Александра Гуревича: как живет экс-ведущий «Сто к одному», которого вырезали из юбилейного эфира

В 2025 году телеигра «Сто к одному» отметила свое 30-летие. Однако в праздничном выпуске зрители не увидели архивных кадров с человеком, который вел программу двадцать семь лет.

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