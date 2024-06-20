Курский уполномоченный принял участие в обсуждении изменений в нацпроект МСП

18 июня 2024 года федеральный аппарат уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей провел с региональными бизнес-омбудсменами семинар «Перспективы реализации проекта МСП: ожидания регионального бизнеса».
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