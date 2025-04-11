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Царьград

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Александр Овечкин: золотая клюшка и новый рекорд НХЛ с 895 шайбами

Александр Овечкин: золотая клюшка и новый рекорд НХЛ с 895 шайбами

Александру Овечкину вручили золотую клюшку от "Вашингтона" в честь рекорда НХЛ по голам. Церемония прошла на домашней арене клуба.

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