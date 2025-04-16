Русский компас Фото: тг-канал "Многонационал". Заведение обвинило журналистов в разжигании.
Не так одет: повар-мигрант пырнул клиента ножом и пошёл резать суши
Комментарии
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Балу -
А что по этому поводу скажет посол киргизов в России?... А то российского посла киргизский мид (даже не хочу писать аббревиатуру правильно) насчет задержанного в РОССИЙСКОЙ бане стада киргизских баранов очень даже быстро на ковер вызвал... А как ответит ведомство товарища Лаврова на вопиющие факты поведения на территории России всякого чурбанья?... Или там только Захарова выражает озабоченность и рекомендует не разжигать?...
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7 час.
Вадим Кузнецов
Интересно, а что скажет гуманный российский суд? Заявит, что нож в живот - мелкое административное нарушение?
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4 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Но у нас президент не Лукошенко,поэтому все будет только хуже!
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4 час.
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