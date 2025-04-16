Не так одет: повар-мигрант пырнул клиента ножом и пошёл резать суши

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А что по этому поводу скажет посол киргизов в России?... А то российского посла киргизский мид (даже не хочу писать аббревиатуру правильно) насчет задержанного в РОССИЙСКОЙ бане стада киргизских баранов очень даже быстро на ковер вызвал... А как ответит ведомство товарища Лаврова на вопиющие факты поведения на территории России всякого чурбанья?... Или там только Захарова выражает озабоченность и рекомендует не разжигать?...