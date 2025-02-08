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Царьград

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В Петербурге студент-химик попытался поджечь коктейлем Молотова здание ФСБ

В Петербурге студент-химик попытался поджечь коктейлем Молотова здание ФСБ

Сотрудники ФСБ в Петербурге задержали студента, который бросил к двери здания ведомства на Литейном,4 коктейль Молотова.

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