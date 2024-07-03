В Горловке после атаки ВСУ частично обесточены четыре населенных пункта

Четыре населенных пункта в Никитовском районе Горловки в ДНР частично остались без электроснабжения после атаки со стороны украинских националистов, сообщил мэр города Иван Приходько 3 июля в Telegram-канале.
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