Президент США Дональд Трамп заявил, что позвонил президенту России Владимиру Путину. Инсайдеры сообщают, что хозяин Белого дома принял решение на некоторое время "самоустраниться" от конфликта.
Трамп позвонил Путину и "самоустранился". Мирный план изменился. СВО продолжается. Зеленский судорожно ищет выход
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
Как я понимаю, мистер Трамп, пахан всея Америки, позвонил нашему Владимиру Владимировичу. Видимо разговор мистером Трампом планировался в виде УЛЬТИМАТУМА Путину и выдвижение условий, с которыми Путин согласится (как в "Крестном отце" - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ КТОРОГО НЕЛЬЗЯ ОТКАЗАТЬСЯ), но все пошло не так и не в том духе. Скорее всего наш Владимир Владимирович слегка "приземлил" мистера Трампа, остудил его и объяснил ему, чего он, убогий, в этом мире стоит. Мистер Трамп, скорее всего, от такого "приземления" и охлаждения слегка охренел, если не сказать круче, прикинул писю к носу и понял, что Путин не врет. Что остается делать жулику, которого почти "нахлобучили"? Именно то, что и предпринял пахан всея Америки, включить реверс(задний ход) и сказать. "мне надо бы подумать". Вот, в принципе, где то так примерно и получилось.
Ответить
20 час.
Свежие комментарии