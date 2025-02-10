Трамп позвонил Путину и "самоустранился". Мирный план изменился. СВО продолжается. Зеленский судорожно ищет выход

АндрейБорков

Как я понимаю, мистер Трамп, пахан всея Америки, позвонил нашему Владимиру Владимировичу. Видимо разговор мистером Трампом планировался в виде УЛЬТИМАТУМА Путину и выдвижение условий, с которыми Путин согласится (как в "Крестном отце" - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ КТОРОГО НЕЛЬЗЯ ОТКАЗАТЬСЯ), но все пошло не так и не в том духе. Скорее всего наш Владимир Владимирович слегка "приземлил" мистера Трампа, остудил его и объяснил ему, чего он, убогий, в этом мире стоит. Мистер Трамп, скорее всего, от такого "приземления" и охлаждения слегка охренел, если не сказать круче, прикинул писю к носу и понял, что Путин не врет. Что остается делать жулику, которого почти "нахлобучили"? Именно то, что и предпринял пахан всея Америки, включить реверс(задний ход) и сказать. "мне надо бы подумать". Вот, в принципе, где то так примерно и получилось.