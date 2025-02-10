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Царьград

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Трамп позвонил Путину и "самоустранился". Мирный план изменился. СВО продолжается. Зеленский судорожно ищет выход

Трамп позвонил Путину и "самоустранился". Мирный план изменился. СВО продолжается. Зеленский судорожно ищет выход

Президент США Дональд Трамп заявил, что позвонил президенту России Владимиру Путину. Инсайдеры сообщают, что хозяин Белого дома принял решение на некоторое время "самоустраниться" от конфликта.

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Комментарии
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АндрейБорков
Как я понимаю, мистер Трамп, пахан всея Америки, позвонил нашему Владимиру Владимировичу. Видимо разговор мистером Трампом планировался в виде УЛЬТИМАТУМА Путину и выдвижение условий, с которыми Путин согласится (как в &quot;Крестном отце&quot; - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ КТОРОГО НЕЛЬЗЯ ОТКАЗАТЬСЯ), но все пошло не так и не в том духе. Скорее всего наш Владимир Владимирович слегка &quot;приземлил&quot; мистера Трампа, остудил его и объяснил ему, чего он, убогий, в этом мире стоит. Мистер Трамп, скорее всего, от такого &quot;приземления&quot; и охлаждения слегка охренел, если не сказать круче, прикинул писю к носу и понял, что Путин не врет. Что остается делать жулику, которого почти &quot;нахлобучили&quot;? Именно то, что и предпринял пахан всея Америки, включить реверс(задний ход) и сказать. &quot;мне надо бы подумать&quot;. Вот, в принципе, где то так примерно и получилось.
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