В США обеспокоены испытанием китайского гиперзвукового летательного аппарата

Китай в августе испытал планирующий гиперзвуковой летательный аппарат (ГЛА), способный нести ядерный заряд и это не осталось незамеченным в Пентагоне, сообщает Financial Times со ссылкой на источники в правительстве США и нескольких стран Азии.
Китай в августе испытал планирующий гиперзвуковой летательный аппарат (ГЛА), способный нести ядерный заряд и это не осталось незамеченным в Пентагоне, сообщает Financial Times со ссылкой на источники в правительстве США и нескольких стран Азии.
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