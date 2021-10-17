Комсомольская правда

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В США обеспокоены испытанием китайского гиперзвукового летательного аппарата

В США обеспокоены испытанием китайского гиперзвукового летательного аппарата

Китай в августе испытал планирующий гиперзвуковой летательный аппарат (ГЛА), способный нести ядерный заряд и это не осталось незамеченным в Пентагоне, сообщает Financial Times со ссылкой на источники в правительстве США и нескольких стран Азии.

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