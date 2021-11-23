Происшествия

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В Алтайском крае состоялась встреча сотрудников транспортной полиции со студентами лицея железнодорожного транспорта

В Барнаульском лицее железнодорожного транспорта состоялась встреча со студентами первого курса, направленная на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, предупреждение таких негативных проявлений, как экстремизм и нацизм, а также на профилактику поведения на железной дороге.

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