В Алтайском крае состоялась встреча сотрудников транспортной полиции со студентами лицея железнодорожного транспорта

В Барнаульском лицее железнодорожного транспорта состоялась встреча со студентами первого курса, направленная на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, предупреждение таких негативных проявлений, как экстремизм и нацизм, а также на профилактику поведения на железной дороге.
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