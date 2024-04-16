Российские штурмовики заняли опорный пункт украинской армии на авдеевском направлении

Он был обнаружен беспилотником Российским штурмовым подразделениям удалось занять опорный пункт украинской армии на авдеевском направлении, который был замечен во время воздушной разведки с помощью беспилотника, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
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