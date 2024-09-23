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.22 LR: влияние сортировки патронов на кучность

.22 LR: влияние сортировки патронов на кучность

У каждого стрелка свои критерии оценки кучности стрелковых комплексов. Вот и решил провести небольшое исследование: будет ли польза от сортировки заводских патронов? Как их сортировать? По длине по оживалу? По массе? На эти вопросы мы и попытаемся найти ответы в статье.

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