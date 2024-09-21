После небольшой разминки, которую провел Кирилл Зарубин - тренер спортивного клуба "Фаворит", бегуны вышли на старт💪💪💪.
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После небольшой разминки, которую провел Кирилл Зарубин - тренер спортивного клуба "Фаворит", бегуны вышли на старт💪💪💪.