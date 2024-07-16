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Путин за рулём "Лады": Первые кадры с открытия Северного обхода Твери М-11 "Нева"

Путин за рулём "Лады": Первые кадры с открытия Северного обхода Твери М-11 "Нева"

Президент России Владимир Путин на 155-м километре трассы М-11 "Нева" принимает участие в церемонии открытия северного обхода Твери и обхода Тольятти.

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