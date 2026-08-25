Daily Storm
MainНовостиВластьОбществоЭкономикаКультураЧтиво
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Storm

690 подписчиков

В Москву впервые с начала СВО одновременно приехали директор ЦРУ и официальный представитель папы Римского

В Москву впервые с начала СВО одновременно приехали директор ЦРУ и официальный представитель папы Римского

Рэтклифф мог прилететь на самолете ВВС США Boeing C-17 Globemaster III, который заметили во ВнуковоВ российскую столицу с визитами один за другим прибыли двое высокопоставленных западных представителей — директор ЦРУ Джон Рэтклифф и секретарь Ватикана по международным делам Пол Ричард Галлахер.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии