В Москву впервые с начала СВО одновременно приехали директор ЦРУ и официальный представитель папы Римского

Рэтклифф мог прилететь на самолете ВВС США Boeing C-17 Globemaster III, который заметили во ВнуковоВ российскую столицу с визитами один за другим прибыли двое высокопоставленных западных представителей — директор ЦРУ Джон Рэтклифф и секретарь Ватикана по международным делам Пол Ричард Галлахер.