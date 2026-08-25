В Москву впервые с начала СВО одновременно приехали директор ЦРУ и официальный представитель папы Римского

Рэтклифф мог прилететь на самолете ВВС США Boeing C-17 Globemaster III, который заметили во ВнуковоВ российскую столицу с визитами один за другим прибыли двое высокопоставленных западных представителей — директор ЦРУ Джон Рэтклифф и секретарь Ватикана по международным делам Пол Ричард Галлахер.
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