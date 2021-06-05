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Ан-2 совершил вынужденную посадку в Челябинской области

Ан-2 совершил вынужденную посадку в Челябинской области

Утром в субботу, 5 июня, воздушное судно малой авиации Ан-2, на борту которого находились 8 человек, совершило вынужденную посадку на поле в поселке Челябинской области.

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