Сегодня еще одна репетиция Парада Победы. С военной техникой. Центр Петербурга перекрывают. Не проехать по ряду улиц до 18.
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Сегодня еще одна репетиция Парада Победы. С военной техникой. Центр Петербурга перекрывают. Не проехать по ряду улиц до 18.