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ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН: ЗАКРЫТЬ ЛАЗЕЙКИ ДЛЯ МИГРАНТОВ

ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН: ЗАКРЫТЬ ЛАЗЕЙКИ ДЛЯ МИГРАНТОВ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин встал на защиту семейных ценностей, закрыв ещё одну лазейку для нелегалов.

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Комментарии
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ИЖ
Ирина Жигалина
Господин Володин, так с вашего одобрения и были лазейки открыты.А теперь хватились и не знаете что делать.
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23 час.
Evgenija Palette
Юлит, как КОКОТКА ПОД ВИЛАМИ...
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22 час.

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