«Папочка, я влюбилась, но у него маленький сын»: «поздняя женщина» Валентина Теличкина. Актрисе почти 80 лет

Себя Валентина Теличкина называет «поздней женщиной». Все у нее проходило неспешно. Трудно поверить, что эта кроткая и мягкая на первый взгляд женщина обладает твердым характером и целеустремленностью, которые неоднократно помогали кардинально менять жизнь и все начинать с нуля.