На Ямале подростка отдают под суд из-за стрельбы, которую он устроил в школе

На Ямале под суд пойдет подросток, который устроил стрельбу из пневматики в школе. Напомним, что 22 октября 2024 года девятиклассник из школы № 9 Пурпе принес на уроки пневматический пистолет и стал показывать его другим ученикам.
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