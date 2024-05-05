Гусь вышел на пастбище быков и прогнал их всех с поля. Видео

Гусаки ТАКИЕ!! А дерутся как!! У них на лапах такие когти!! Подпрыгивает, когтями дерет, клювом энергично долбит. Да так больно!! Еще и орет, оглохнуть можно... Не приведи кому связаться с гусаком!!! Гусак не птичка-синичка... Удирайте от гусака, пока живые...

Дмитрий Гурин

Да ну их оглашенно-безбашенных. Я хоть и городской но родился в ПГТ и практически все свои малолетние летаА проводил в поселке. Если кто не знает как гусь может ущепнуть за лодыжку или долбануть клювом................. велком на ферму. До сих пор если вижу стадо гусей стараюсь обойти. Лично видел как гусь вожак уложил мотоциклиста пытавшегося проехать через стадо..... фингал был знатный . ну еще и сотряс с разбитым мотом...