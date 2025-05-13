Линия фронта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Константиновка в Донецкой народной республике (ДНР) сыплется очень быстро.
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