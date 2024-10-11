Путин заявил о глобальных изменениях в международных отношениях: «Формирование нового мира»

АШХАБАД, 11 октября, ФедералПресс. Международные отношения вступили в фазу значительных перемен: мир сталкивается с формированием нового порядка, который учитывает многообразие нашей планеты, и этот процесс невозможно остановить.
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