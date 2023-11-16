Сенатор Павлова выступила против высшего образования для женщин

Татьяна Романова

Абсолютно согласна с мнением, что доступ к университетскому, гимназическому образованию должен быть только по способностям и неважно мужчина вы, или женщина, богатые у вас родители, или нет. Ведь сколько сейчас недоумков с дипломами просто уму непостижимо, а профессионалов практически нет.