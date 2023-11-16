Страна и люди
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Страна и люди

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Сенатор Павлова выступила против высшего образования для женщин

Сенатор Павлова выступила против высшего образования для женщин

Юрий Кот   Сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова считает, что женщинам не нужно высшее образование, видя в нем причину низкой рождаемости: «Женщины перестали быть женщинами, они взяли на себя мужские роли.

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Комментарии
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Татьяна Романова
Абсолютно согласна с мнением, что доступ к университетскому, гимназическому образованию должен быть только по способностям и неважно мужчина вы, или женщина, богатые у вас родители, или нет. Ведь сколько сейчас недоумков с дипломами просто уму непостижимо, а профессионалов практически нет.
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15 час.
Александр Рус
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15 час.
Сергей К
В среднем женщина нормально рожает раз в тири года, следовательно если первый ребёнок родился в  18 лет, то пятый родится в  30 лет. Вот и кумекайте что к чему.
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5 час.

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