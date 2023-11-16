Юрий Кот Сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова считает, что женщинам не нужно высшее образование, видя в нем причину низкой рождаемости: «Женщины перестали быть женщинами, они взяли на себя мужские роли.
Сенатор Павлова выступила против высшего образования для женщин
Комментарии
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Татьяна Романова
Абсолютно согласна с мнением, что доступ к университетскому, гимназическому образованию должен быть только по способностям и неважно мужчина вы, или женщина, богатые у вас родители, или нет. Ведь сколько сейчас недоумков с дипломами просто уму непостижимо, а профессионалов практически нет.
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15 час.
Александр Рус
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15 час.
Сергей К
В среднем женщина нормально рожает раз в тири года, следовательно если первый ребёнок родился в 18 лет, то пятый родится в 30 лет. Вот и кумекайте что к чему.
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5 час.
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