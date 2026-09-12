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Правила езды с просроченными водительскими правами в 2026 году: разъяснение МВД

Согласно официальному заявлению пресс-центра столичного главка МВД РФ, в 2026 году садиться за руль с просроченным водительским удостоверением категорически запрещено.

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