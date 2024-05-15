Около 400 тысяч южноуральцев уже проголосовали за благоустройство своих муниципалитетов

В период с 15 марта по 7 апреля на Всероссийском голосовании по выбору новых объектов благоустройства по программе нацпроекта «Жилье и городская среда» (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»), созданного по решению Президента России, свои голоса отдали 391 752 южноуральца, что составляет почти 14% от всех жителей Челябинской области старше 14 лет.