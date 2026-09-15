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Царьград

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ПВО сбила более 30 ракет и дронов над Ростовской областью

ПВО сбила более 30 ракет и дронов над Ростовской областью

Ночью силы противовоздушной обороны пресекли массированную атаку на Ростовскую область, уничтожив свыше 30 ракет и беспилотных летательных аппаратов.

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