Ремонт ограничит движение по трассе А-120 в районе Сяськелево

С 44 по 48 км трассы А-120 в Ленинградской области отремонтируют асфальт. В связи с этим с 19 сентября по 2 октября там введут реверсивное движение.
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