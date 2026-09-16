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Ремонт ограничит движение по трассе А-120 в районе Сяськелево

С 44 по 48 км трассы А-120 в Ленинградской области отремонтируют асфальт. В связи с этим с 19 сентября по 2 октября там введут реверсивное движение.

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