В России предложили не засчитывать выходные в дни отпуска

Сейчас по ТК РФ отпуск считают в календарных днях: например, из 14 дней отпуска часть приходится на выходные, когда работник и так не трудится Депутаты Госдумы от ЛДПР, которую возглавляет Леонид Слуцкий, предложили исключить выходные дни из общего числа календарных дней ежегодного основного или дополнительного оплачиваемого отпуска, пишет РИА Новости.