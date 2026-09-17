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В России предложили не засчитывать выходные в дни отпуска

В России предложили не засчитывать выходные в дни отпуска

Сейчас по ТК РФ отпуск считают в календарных днях: например, из 14 дней отпуска часть приходится на выходные, когда работник и так не трудится Депутаты Госдумы от ЛДПР, которую возглавляет Леонид Слуцкий, предложили исключить выходные дни из общего числа календарных дней ежегодного основного или дополнительного оплачиваемого отпуска, пишет РИА Новости.

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