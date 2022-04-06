В Ялте распустились около 80 тысяч цветов

В Ялте одновременно распустились около 80 тысяч весенних цветов: гиацинты, тюльпаны и нарциссы. Об этом в своём telegram-канале сообщила глава администрации города Янина Павленко.
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