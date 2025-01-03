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Шамиль Тарпищев: «Промес – не обязательный футболист для «Спартака». На Квинси много играли, не уверен, что на него бы играли так, как раньше. Он бы столько не забивал»

– Болельщики мечтают о возвращении Промеса. Он бы усилил сейчас «Спартак»? – В данной ситуации он не обязательный игрок для команды.

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