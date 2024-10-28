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Царьград

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Михалков рассказал, как обманули два поколения молодежи на Украине: «Они уже никогда не поймут»

«Это непростительная ошибка, но она случилась», — заявил Михалков на пресс-конференции в воскресенье.

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