Актриса Катерина Шпица показала идеальную фигуру во время отдыха у водопада

Российская актриса Катерина Шпица поделилась с поклонниками серией фотографий из личного архива. Снимки были сделаны в августе 2025 года во время ее поездки на Бали, куда она отправилась вместе с супругом — фотографом и фитнес-тренером Русланом Пановым.
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