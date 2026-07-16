Актриса Катерина Шпица показала идеальную фигуру во время отдыха у водопада

Российская актриса Катерина Шпица поделилась с поклонниками серией фотографий из личного архива. Снимки были сделаны в августе 2025 года во время ее поездки на Бали, куда она отправилась вместе с супругом — фотографом и фитнес-тренером Русланом Пановым.