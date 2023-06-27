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Чемпионат мира U19. Канада – Франция, Ливан сыграет с США и другие матчи

Сегодня в Венгрии продолжится молодежный чемпионат мира для игроков не старше 19 лет. В третий игровой день Канада встретится с Францией, Ливан поборется с США.

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