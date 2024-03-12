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Расчётами миномётов, ПТРК и авиацией: ВС РФ уничтожили опорные и наблюдательные пункты ВСУ в зоне СВО

Расчётами миномётов, ПТРК и авиацией: ВС РФ уничтожили опорные и наблюдательные пункты ВСУ в зоне СВО

Минобороны России сообщило, что на Купянском направлении артиллеристы уничтожили вскрытые наблюдательные и опорные пункты, живую силу и легкобронированную технику ВСУ, а на Северодонецком участке экипажи вертолётов Ми-28 поразили опорные пункты и живую силу противника.

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