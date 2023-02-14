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Вик Уайлд: «Надеюсь, что однажды российских спортсменов допустят с гимном и флагом страны»

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд надеется, что российские спортсмены вернутся на международные соревнования с флагом и гимном.

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