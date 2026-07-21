В Литве высказались о прямой угрозе со стороны России

На данный момент прямая угроза от России отсутствует. Об этом заявил главный советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матулионис, его слова передает новостной портал Delfi в Telegram-канале.
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