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Газета.ру

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WP: администрация Трампа думает о проведении военной операции в Мали

WP: администрация Трампа думает о проведении военной операции в Мали

Администрация главы Белого дома Дональда Трампа думает о проведении военной операции в Мали против объединения "Группа поддержки ислама и мусульман" (JNIM, связана с террористической организацией "Аль-Каида").

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