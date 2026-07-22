WP: администрация Трампа думает о проведении военной операции в Мали

Администрация главы Белого дома Дональда Трампа думает о проведении военной операции в Мали против объединения "Группа поддержки ислама и мусульман" (JNIM, связана с террористической организацией "Аль-Каида").
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