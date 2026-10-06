Жизнь на освобожденных территориях 6 октября (обновляется)

Источник фото: Telegram-канал «Администрация Херсонской области» 11:55 Мелитопольских работников сферы образования наградили ко Дню учителя Торжественная церемония награждения 25 работников дошкольного и школьного образования прошла в Областном центре искусств и народного творчества в Мелитополе.
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