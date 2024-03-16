Президент высказался о праздновании Наурыза по-новому и о том, откажется ли Казахстан от Нового года

Сегодня, 15 марта, в Атырау состоялось третье заседание Национального курултая. На нем глава Государства Касым-Жомарт Токаев рассказал о праздновании Наурыза в нофом формате, а также о том, продолжат ли в Казахстане отмечать Новый год, передает корреспондент ekaraganda.
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