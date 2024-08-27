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Ким Дотком указал на причастность США к задержанию Дурова

Ким Дотком указал на причастность США к задержанию Дурова

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком 26 августа выразил мнение, что за задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова ответственность несет правительство США.

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