Как частники превратили музейный экспонат в современный пулемёт ДМП с лентоприёмником от CNC Guns custom и установленным «модератором» во время показательных стрельбКомп.
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Как частники превратили музейный экспонат в современный пулемёт ДМП с лентоприёмником от CNC Guns custom и установленным «модератором» во время показательных стрельбКомп.
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