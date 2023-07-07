ФОТО: DMITRY KALINOVSKY/SHUTTERSTОСK.СОM АНДРЕЙ ПЕРЛА Конец зерновой сделки для западных корпораций не означает завершения периода большого бизнеса.
С УКРАИНЫ ВЫВЕЗУТ ПОСЛЕДНЕЕ БОГАТСТВО: ОСТАЛОСЬ 10 ДНЕЙ
Комментарии
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сергей головкин
Андрей, под названием Перла! Вывозят всё и с Украины и с России....и не хер людям мозги засерать!
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17 час.
ШКИПЕР
Сергей, под названием Головкин ! Из Усрании вывозят всё даром,в счёт оплаты оружия, а из России за бабки, на которые страна живёт. Вот только не надо кричать, что всё достаётся олигархам и продаётся за бесценок .
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17 час.
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