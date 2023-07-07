С УКРАИНЫ ВЫВЕЗУТ ПОСЛЕДНЕЕ БОГАТСТВО: ОСТАЛОСЬ 10 ДНЕЙ

Андрей, под названием Перла! Вывозят всё и с Украины и с России....и не хер людям мозги засерать!

ШКИПЕР

Сергей, под названием Головкин ! Из Усрании вывозят всё даром,в счёт оплаты оружия, а из России за бабки, на которые страна живёт. Вот только не надо кричать, что всё достаётся олигархам и продаётся за бесценок .