Второму фигуранту дела генерала Попова предъявили обвинения в мошенничестве

Второй фигурант уголовного дела в отношении экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова обвиняется в мошенничестве и превышении должностных полномочий, заявил представитель 235-го гарнизонного суда в среду, 12 июня.
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