«Присвоили десятки миллионов»: новые подробности дела против свердловского борца с коррупцией

В уголовном деле, по которому проходит уволенный в мае сотрудник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Евгений Мальцев, может фигурировать фамилия известного в определенных кругах экс-силовика Сергея Кондрашина, рассказали URA.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии