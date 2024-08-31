«Присвоили десятки миллионов»: новые подробности дела против свердловского борца с коррупцией

В уголовном деле, по которому проходит уволенный в мае сотрудник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Евгений Мальцев, может фигурировать фамилия известного в определенных кругах экс-силовика Сергея Кондрашина, рассказали URA.