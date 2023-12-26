С Ивлеевой хотят взыскать миллиард рублей за «голую» вечеринку

МОСКВА, 26 декабря, ФедералПресс. Актер и продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков собрался взыскать миллиард рублей с Насти Ивлеевой за моральный вред, который она нанесла ему и соотечественникам своей вечеринкой с обнаженными селебрити.
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