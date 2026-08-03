"Really Only One Thing Worries Us A Lot": Here's What Keeps Goldman's Commodities Guru Up At Night Samantha Dart, co-head of global commodities research at Goldman, joined Bloomberg TV on Monday morning and warned that diesel sits at the epicenter of a worsening global fuel supply squeeze, as Ukrainian drone and missile strikes disrupt Russian refining and the US-Iran war disrupts tanker flows through the Strait of Hormuz.
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