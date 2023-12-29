22 прилёта в Харькове. Взрывы раздаются в Киеве, Днепропетровске, Львове, Одессе

За сегодняшнее утро на Украине уже второй раз объявлена воздушная тревога. Украинские паблики подчёркивают, что это одна из самых массовых комбинированных атак за год и связывают её с ответом на сбитые российские самолёты и атаку на Феодосию.
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