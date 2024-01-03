Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Нет, это не тизер рождественского фильма: шесть вещей, которые можно и нельзя делать на свиданиях во время праздников

Нет, это не тизер рождественского фильма: шесть вещей, которые можно и нельзя делать на свиданиях во время праздников

Снова настало то время года, когда быть одиноким – отстой. Просто посмотрите недавно вышедший "Список перемен" (Hallmark) – или любой другой праздничный фильм –, который вызывает желание уединиться в маленьком горном городке и отказаться от некой независимости ради возможности уютно устроиться у костра или поиграть в снежки с сексуальным фермером, выращивающим рождественские елки.

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