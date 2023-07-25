В Красноярском крае в список кандидатов в Совфед включили Клишаса

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков включил действующего сенатора от региона, председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса в список кандидатов в палату регионов.
Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков включил действующего сенатора от региона, председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса в список кандидатов в палату регионов.
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