Путин: страны «золотого миллиарда» теряют свои позиции по объективным причинам

РИАМО - 14 окт. Российский лидер Владимир Путин заявил, что страны «золотого миллиарда» по объективным причинам утрачивают свое лидерство, в то время как в странах глобального Юга и Азии увеличивается производство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии